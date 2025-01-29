Пожежа в елітному спортклубі в Києві: рятувальники розповіли про наслідки (фото)

Рятувальники вже повністю ліквідували пожежу.
У середу, 29 січня, о 09:25 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у спортивному клубі на вулиці Старонаводницькій у Києві.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Займання сталося в приміщенні лазні на першому поверсі будівлі бізнес-центру.
"О 09:47 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м, а о 10:25 — ліквідовано. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу", - йдеться в повідомленні.
Для ліквідації займання було залучено 13 рятувальників і 3 одиниці техніки. Причину пожежі з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, в центрі Києва сталася стрілянина.
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