Пожежа в елітному спортклубі в Києві: рятувальники розповіли про наслідки (фото)

У середу, 29 січня, о 09:25 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у спортивному клубі на вулиці Старонаводницькій у Києві.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Займання сталося в приміщенні лазні на першому поверсі будівлі бізнес-центру.

Рятувальники ліквідують пожежу в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

"О 09:47 пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м, а о 10:25 — ліквідовано. У ході гасіння з третього поверху будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря одну особу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідують пожежу в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

Для ліквідації займання було залучено 13 рятувальників і 3 одиниці техніки. Причину пожежі з’ясовують правоохоронці.

Рятувальники ліквідують пожежу в Києві / Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, в центрі Києва сталася стрілянина.

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