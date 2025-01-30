В Киеве ночью раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Киеве в ночь на 30 января прозвучала серия взрывов.

Об этом информируют корреспонденты ТСН.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели ориентировочно в 02:10 — 02:15 ночи.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

В Киевской областной военной администрации сообщали о вражеских БпЛА на территории Киевщины и работе сил противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в городе Сумы в ночь на 30 января вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

Мы ранее информировали, что враг атаковал Киев беспилотниками, начиненными шрапнелью.

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