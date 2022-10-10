В Киеве слышны взрывы

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине раздаются взрывы.

Взрывы в Киеве слышны утром 10 октября. О взрывах сообщают жители Дарницкого, Днепровского, Святошинского районов.

Об этом ТСН рассказали жители Киева.

Люди сообщают, что было слышно 3-4 взрыва. Что именно произошло, пока неизвестно, но в Сети есть информация о якобы работе ПВО. Людей призывают ничего не фотографировать и не публиковать в соцсетях.

Также читайте Российские оккупанты десятью ракетами С300 обстреляли Николаев

Сейчас в Киеве и других регионах Украины объявлена тревога. Оставайтесь в укрытиях.

Напомним, днем ранее, 9 октября, в Киеве местные жители тоже слышали звуки взрывов. В то время, как объяснили в КГГА, это было связано с работой саперов в регионе.

Украина под обстрелами

Россияне этой ночью терроризировали украинцев в нескольких областях. Под мощными обстрелами находились, в частности, Запорожье, Николаев, Днепропетровщина.

В Запорожье этой ночью армия страны-агрессора снова разбомбила жилую многоэтажку. Предварительно один человек погиб, еще 5 пострадали.

Николаев оккупанты атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.

По Днепропетровщине россияне били ракетами и тяжелой артиллерией. В населенных пунктах области много разрушений, только в Никополе разрушены более 30 многоэтажек и частных домов. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Читайте также: