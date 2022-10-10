В Киеве слышны взрывы

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине раздаются взрывы.
Взрывы в Киеве слышны утром 10 октября. О взрывах сообщают жители Дарницкого, Днепровского, Святошинского районов.
Об этом ТСН рассказали жители Киева.
Люди сообщают, что было слышно 3-4 взрыва. Что именно произошло, пока неизвестно, но в Сети есть информация о якобы работе ПВО. Людей призывают ничего не фотографировать и не публиковать в соцсетях.
Сейчас в Киеве и других регионах Украины объявлена тревога. Оставайтесь в укрытиях.
Напомним, днем ранее, 9 октября, в Киеве местные жители тоже слышали звуки взрывов. В то время, как объяснили в КГГА, это было связано с работой саперов в регионе.
Украина под обстрелами
Россияне этой ночью терроризировали украинцев в нескольких областях. Под мощными обстрелами находились, в частности, Запорожье, Николаев, Днепропетровщина.
В Запорожье этой ночью армия страны-агрессора снова разбомбила жилую многоэтажку. Предварительно один человек погиб, еще 5 пострадали.
Николаев оккупанты атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.
По Днепропетровщине россияне били ракетами и тяжелой артиллерией. В населенных пунктах области много разрушений, только в Никополе разрушены более 30 многоэтажек и частных домов. Предварительно, без жертв и пострадавших.
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