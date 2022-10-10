У Києві чути вибухи

У Києві під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні лунають вибухи.

Вибухи в Києві чути вранці 10 жовтня. По вибухи повідомляють мешканці Дарницького, Дніпровського, Святошинського районів.

Про це ТСН.ua розповіли жителі Києва.

Люди повідомляють, що було чутно 3-4 вибухи. Що саме сталося, наразі достеменно невідомо, але у Мережі є інформація про нібито роботу ППО. Людей закликають нічого не фотографувати і не публікувати у соцмережах.

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Наразі в Києві і в інших регіонах України оголошена тривога. Залишайтеся в укриттях.

Нагадаємо, днем раніше, 9 жовтня, у Києві місцеві жителі теж чули звуки вибухів. Тоді, як пояснили у КМДА, це було пов'язано із роботою саперів в регіоні.

Україна під обстрілами

Росіяни цієї ночі тероризували українців в кількох областях. Під потужними обстрілами були, зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпропетровщина.

У Запоріжжі цієї ночі армія країни-агресорки знову розбомбила житлову багатоповерхівку. Попередньо, одна людина загинула, ще 5 постраждали.

Миколаїв окупанти атакували ракетами С-300. Попередньо, без жертв.

По Дніпропетровщині росіяни били ракетами та важкою артилерією. В населених пунктах області чимало руйнувань, лише у Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Попередньо, без жертв і постраждалих.

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