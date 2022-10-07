У Києві рятувальники попросили викликати їх, коли горітиме Кремль (фото)

Рятувальники написали жарт на вході до Головного управління ДСНС у Києві.
У Києві рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій попросили викликати їх, коли горітиме російський Кремль, бо вони "теж захочуть подивитись".
Такий напис з'явився на вході до будівлі Головного управління ДСНС України в столиці. Відповідне фото опублікували в Мережі.
"Горить Крємль? Телефонуйте 101, ми також захочемо подивитись", - написано на табло над дверима.
Нагадаємо, у центрі Києва у відповідь на скандальні заяви американського підприємця Ілона Маска невідомий зробив інсталяцію із автомобіля Tesla. Машину із відтятим колесом, на якому написано "Крим", залишили серед розбитої російської військової техніки.
Читайте також: