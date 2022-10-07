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У Києві рятувальники попросили викликати їх, коли горітиме Кремль (фото)

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У Києві рятувальники попросили викликати їх, коли горітиме Кремль (фото)

Фото з відкритих джерел

Рятувальники написали жарт на вході до Головного управління ДСНС у Києві.

У Києві рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій попросили викликати їх, коли горітиме російський Кремль, бо вони "теж захочуть подивитись"

Такий напис з'явився на вході до будівлі Головного управління ДСНС України в столиці. Відповідне фото опублікували в Мережі.

"Горить Крємль? Телефонуйте 101, ми також захочемо подивитись", - написано на табло над дверима.

Нагадаємо, у центрі Києва у відповідь на скандальні заяви американського підприємця Ілона Маска невідомий зробив інсталяцію із автомобіля Tesla. Машину із відтятим колесом, на якому написано "Крим", залишили серед розбитої російської військової техніки.

Кремль ніяк не дофантазує, які території Херсонщини та Запоріжжя хоче загарбати

Кремль ніяк не дофантазує, які території Херсонщини та Запоріжжя хоче загарбати

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