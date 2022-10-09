У Києві зацькували за порно в телефоні 23-річного хлопця, який порушив комендантську годину

Журналістку, яка висміяла еротичні фото на телефоні хлопця, вже усунули від роботи.

У Києві нічний патруль міста затримав 23-річного хлопця-порушника комендантської години. Молодого чоловіка змусили віджиматися та всіляко принижували. Під час цього інциденту була присутня журналістка комунального телеканалу "Київ" Анжеліка Музиченко, яка знімала і коментувала затримання киянина.

Про це у соцмережі розповів співзасновник дизайн-агенції "Підвал 42" Олександр Біленко.

"Телеканал "Київ" разом з нічним патрулем затримали хлопця, який порушував комендантську годину. Перевірили його телефон, там знайшли порнографічні зображення. Зашеймили, змусили віджиматися, показали його обличчя", - написав Біленко.

Олександр Біленко також нагадав, що у переліку санкцій щодо порушення комендантської години немає таких, як виконання фізичних вправ, зйомки на відео, публікації в соцмережах та змі, а також немає в переліку шеймінгу та моральних докорів від журналістки.

"Тероборонівці затримали ще одного нічного гуляку. Беруть телефон на перевірку - і шок: у смартфоні сотня фото й відео сексуального характеру", - йдеться в сюжеті каналу.

Далі журналістка запитала хлопця, навіщо йому контент такого характеру. Зазначимо, що на відео показано не лише обличчя хлопця, а і вміст його телефона.

"Телеканал "Київ" - комунальний, тож знімає такі сюжети за кошти киян. Вони (журналісти каналу "Київ", - ред.) не мали жодного права, в тому числі морального, знущатися з людини, а після публікувати це. Щодо патруля, то я тут бачу перевищення повноважень. Є закон, порушення закону однією людиною не є виправданням для порушення закону іншою", - підсумував співзасновник дизайн-агенції.

Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна назвала дії журналістки "Києва" найнепрофесійнішими та перелічила табу для колег.

"Запам‘ятайте головне, що не може робити журналіст: ви не берете участь у знущаннях; ви не допомагаєте порушувати закон на камеру і не на камеру також; ви не принижуєте людей; ви не маєте право ставити себе вище за людей; люди мають право дрочити і їбатися. Особливо - під час вашої відсутності. І ви не маєте жодного всратого права чимсь їм дорікати. Поки це в рамках законодавства. Навіть у комендантську годину. Навіть під час війни; ви не можете показувати чужі телефони на весь світ. І робити те, що принижує честь і гідність людини. Бо 225 день війни у нас за честь і гідність", - написала вона.

"Я бачила всі 5 хвилин цього огидного сюжета. Найогидніше - початок. "поки в країні триває війна…" Я проти порушення комендантської години. Але ще більше я проти знущань і приниження. А особа вирішила, що так і можна і навіть не зрозуміла, чому ні", - зазначила Нагорна.

Щодо сюжету висловилася також блогерка та письменниця Татуся Бо.

",.. Ми живемо не в Росії, слава тобі господи, тому мастурбуйте на здоров'я, аби безпечно і без порушення прав інших людей", - написала вона.

У Києві поліцейські провели рейд розважальними закладами: що відомо

У Києві поліцейські спільно з військовими комісаріатами провели рейд розважальними закладами.

На порушників, які перебували на вулицях столиці під час комендантської години, склали адміністративні протоколи. Крім того, 119 громадянам вручили повістки з метою перевірки їхнього перебування на військовому обліку.

Нагадаємо, у ДПСУ дали відповіді на поширені запитання щодо виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

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