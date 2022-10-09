Скандал у Києві: журналістка, яка зацькувала хлопця за порно, поскаржилася на хейт

Журналістка винною себе не вважає і каже що "ситуація показує поверхневість сприйняття людиною інформації".

Журналістка комунального телеканалу "Київ" Анжеліка Музиченко, яка потрапила у скандал через свій сюжет про порушення комендантської години в Києві, де "зацькувала" хлопця за порнозображення у телефоні, прокоментувала інцидент.

Журналістка розповіла про сво ставлення до критики у сторіз в соцмережах, проте згодом закрила свою сторінку. Відео встигли зберегти і поширити у телеграм-каналах.

Дівчина поскаржилася на хвилю хейту у свою адресу і вважає, що "ситуація показує поверхневість сприйняття людиною інформації".

"Стільки хейту, я ніколи не купалася у таких хвилях "популярності", — каже Музиченко.

Чи вибачилася вона перед хлопцем, якого зацькувала на очах у всієї країни, журналістка не повідомила.

Скандал через сюжет телеканалу "Київ"

Телеканал "Київ" 6 жовтня показав в ефірі сюжет про спільне патрулювання столиці військовими та журналістами під час комендатської години. Порушника, у якого на телефоні виявили пікантні фото, заставили відтискатися від землі. У сюжеті це пояснили необхідністю "зігнати надлишок гормонів".

Журналістка показала обличчя хлопця на камеру і діймала питаннями, навіщо йому ці фото. "А навіщо вам контент такого характеру?" – питає журналістка Анжеліка Музиченко в киянина.

Журналістку вже відсторонили від роботи

Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна назвала дії журналістки "Києва" найнепрофесійнішими та перелічила табу для колег:

"Ви не берете участь у знущаннях; ви не допомагаєте порушувати закон на камеру і не на камеру також; ви не принижуєте людей; ви не маєте право ставити себе вище за інших людей".

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