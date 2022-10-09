Звуки вибухів у Києві: у КМДА пояснили, що сталось

На Київщині знищують вибухонебезпечні предмети.
У Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це пов'язано із роботою саперів на Київщині.
Про це повідомили в КМДА.
"У Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. На території Києва все спокійно", - йдеться у повідомленні.
Влада столиці закликала киян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та у випадку небезпеки спускатись до укриття.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що сапери ДСНС розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.
"Із початку робіт в області вже виявлено та ліквідовано понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів", - додав Кулеба.
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
Станом на 9 жовтня 19:00 майже по всій території України оголошено повітряну тривогу. Українців закликають не ігнорувати сигналів повітряних тривог.
Зазначимо, що в ніч проти 9 жовтня росіяни обстріляли багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі. На місці трагедії загинуло 13 людей, ще 89 осіб отримали травми різної складності.
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