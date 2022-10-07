У Києві чоловік викрав дружину свого товариша, щоб той повернув борг (фото)

Чоловік вистежив жінку, посадив її до свого автомобіля, зв'язав руки, заклеїв рот та погрожував пістолетом.

У Києві чоловік посеред вулиці викрав дружину свого товариша, щоб примусити його повернути грошовий борг - сім тисяч доларів. Подія сталася 5 жовтня близько сьомої години ранку в Оболонському районі столиці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Так, 55-річний зловмисник вистежив 43-річну потерпілу на вулиці та силоміць посадив її до свого автомобіля. Чоловік скотчем зв'язав їй руки та заклеїв рот.

Також читайте У Києві розпочався опалювальний сезон: коли дадуть тепло в житлові будинки

Він погрожував жінці пістолетом та вимагав повернути гроші, які, за його словами, у нього в борг взяв її чоловік.

Після того, як потерпіла перестала чинити опір, зловмисник поїхав у напрямку станції метро "Видубичі" та по дорозі зупинив авто біля узбіччя. Жінка скористалася цим, вискочила з машини і почала кликати про допомогу.

Їй допоміг військовослужбовець, який у той момент проїжджав повз. Він затримав зловмисника та викликав поліцію.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у Києві в ліфті чоловік зґвалтував 22-річну дівчину, погрожуючи ножем. Ліфт зупинився з технічних причин і зловмисник почав чіплятися до потерпілої. Налякана дівчина встигла зателефонувати своєму хлопцю та покликати на допомогу.

В Києві відкрили лабіринт для підвищення медіаграмотності

Читайте також: