Звуки взрывов в Киеве: в КГГА объяснили, что произошло

В Киеве в воскресенье, 9 октября, перед оглашением воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов. Это связано с работой саперов в Киевской области.

Об этом сообщили в КГГА.

"В Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. На территории Киева все спокойно", — говорится в сообщении.

Власти столицы призвали киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности спускаться до укрытия.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что саперы ГСЧС разминировали территории в Бучанском районе и произвели контролируемый взрыв.

"С начала работ в области уже обнаружено и ликвидировано более 70 тысяч взрывоопасных предметов", – добавил Кулеба.

Почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По состоянию на 9 октября 19:00 почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Отметим, что в ночь на 9 октября россияне обстреляли многоэтажный жилой дом в Запорожье. На месте трагедии погибли 13 человек, еще 89 получили травмы различной сложности.

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