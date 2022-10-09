Звуки взрывов в Киеве: в КГГА объяснили, что произошло

В Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы.
В Киеве в воскресенье, 9 октября, перед оглашением воздушной тревоги местные жители слышали звуки взрывов. Это связано с работой саперов в Киевской области.
Об этом сообщили в КГГА.
"В Киевской области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. На территории Киева все спокойно", — говорится в сообщении.
Власти столицы призвали киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности спускаться до укрытия.
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что саперы ГСЧС разминировали территории в Бучанском районе и произвели контролируемый взрыв.
"С начала работ в области уже обнаружено и ликвидировано более 70 тысяч взрывоопасных предметов", – добавил Кулеба.
Почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога
По состоянию на 9 октября 19:00 почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Отметим, что в ночь на 9 октября россияне обстреляли многоэтажный жилой дом в Запорожье. На месте трагедии погибли 13 человек, еще 89 получили травмы различной сложности.
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