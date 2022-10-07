На зруйнованому мосту через Ірпінь планують збудувати меморіал: проєкт отримав багато критики (фото)

Архітектори пропонують зберегти "перелом" мосту та залишити його майже в первинному вигляді, а нове дорожнє полотно збудувати паралельно до зруйнованого.

Архітектурне бюро Balbek Bureau 6 жовтня представило проєкт концепції меморіального комплексу "Відкритий перелом", який планують збудувати біля зруйнованого мосту через річку Ірпінь (Романівський міст) у Київській області.

Міністерство культури України запропонувало ідею громадськості для обговорення та прийматиме зауваження та пропозиції українців. Однак проєкт вже встиг отримати багато критики в Мережі.

Історія зруйнованого мосту

Міст через річку Ірпінь підірвали українські військові 25 лютого 2022 року, щоб перешкодити наступу російської армії на Київ. Згодом переправа стала чи не єдиним шляхом порятунку для мешканців населених пунктів Київщини, де йшли активні бойові дії.

Під зруйнованим мостом люди ховалися від російських авіаударів та артилерійських обстрілів. Фото звідти облетіли весь світ.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Зеленський анонсував будівництво ще в квітні

На початку квітня, після звільнення від окупантів усієї Київської області, президент України Володимир Зеленський анонсував, що планує збудувати меморіальний комплекс, присвячений мосту між Ірпенем та Києвом і постраждалим мешканцям Київщини.

Фото з Телеграм-каналу Антона Геращенка

Що пропонують архітектори

Архітектори запропонували зберегти "перелом" мосту та залишити об'єкт майже в первинному вигляді. Нове дорожнє полотно хочуть проєктувати паралельно до зруйнованого. Поруч із розломом планують встановити меморіальні дошки, збудувати оглядові майданчики, пішохідний міст, подовжити набережну і облаштувати паркувальний майданчик.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Реакція українців

Проєкт концепції меморіального комплексу отримав багато критики від українців у Мережі, але знайшов й прихильників.

"Я не хочу, щоб мої діти бачили всі ці рани та розломи. Хочу, щоб вони жили у розвиненій, квітучій, сучасній державі. А про розломи, мають знати з моїх розповідей, історії та нашого суспільного ставлення до народів за поребриком",

"Як житель Ірпеня скажу, що нормально їздити через цей міст, але саме цей проєкт не викликав захвату, хотілося б подивитися ще варіанти, бо цей не відгукується",

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"Ви вважаєте, що люди, які пережили ті страшні часи в Ірпені та Бучі, повинні бачити цей жахливий "відкритий перелом" щодня? Ау-уу, ви що там...(( Поставьте собі питання - ви готові їздити там щодня і бачити цей "переламаний меморіал". І щоранку та ввечері згадувати про той жахливий лютий 2022 року. Впевнений, що так і кукухою можна поїхати",

"На тому тижні проїжджала повз нього. На його фоні весною бачила як обстрілювали мій ЖК. Як жителю Ірпеня зараз міст сприймається нормально - як нагадування про русню і її сутність",

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"Класно, але мені здається, що переломи краще лікувати. Ну і як показує світовий досвід, меморіалізація потребує часу на усвідомлення. Важко уявити ситуацію, коли у всесвітньому торгівельному центрі через півроку після трагедії виконали меморіалізацію", - написали українці в Мережі.

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Що буде з проєктом меморіалу далі

Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало проєкт "Відкритий перелом" громадськості для обговорення. Зауваження і пропозиції українців прийматимуть до 30 жовтня на електронну адресу tomyn.m@mkip.gov.ua. Їх розглянуть під час доопрацювання концепції меморіального комплексу та опублікують на сайті Мінкульта.

Нагадаємо, що тимчасова переправа біля зруйнованого мосту через річку Ірпінь, яку облаштували в середині квітня, не дає раду з великим потоком автівок. Щодня мешканці Київщини змушені стояти в багатокілометрових заторах, щоб дістатися на роботу або додому. Голова обласної військової адміністрації пообіцяв побудувати ще одну тимчасову переправу до 10 жовтня.

Крім того, місцеві мешканці розлючені бездіяльністю поліції поруч з мостом. Нахабні водії регулярно об'їжджають затор по зустрічній смузі.

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