Скандал в Киеве: журналистка, затравившая парня из-за порно, пожаловалась на хейт

Журналистка виновной себя не считает и говорит, что "ситуация показывает поверхностность восприятия человеком информации".

Журналистка коммунального телеканала "Киев" Анжелика Музыченко, попавшая в скандал из-за своего сюжета о нарушении комендантского часа в Киеве, где "затравила" парня из-за порноизображений в телефоне, прокомментировала инцидент.

Журналистка рассказала о своем отношении к критике в сторож в соцсетях, однако впоследствии закрыла свою страницу. Видео успели запечатлеть и распространить в телеграмм-каналах.

Девушка пожаловалась на волну хейта в свой адрес и считает, что ситуация показывает поверхностность восприятия человеком информации.

"Столько хейта, я никогда не купалась в таких волнах популярности", — говорит Музыченко.

Извинилась ли она перед парнем, затравленным на глазах у всей страны, журналистка не сообщила.

Скандал из-за сюжета телеканала "Киев"

Телеканал "Киев" 6 октября показал в эфире сюжет о совместном патрулировании столицы военными и журналистами во время комендатского часа. Нарушителя, у которого на телефоне обнаружили пикантные фото, заставили отжиматься от земли. В сюжете это объяснили необходимостью "согнать избыток гормонов".

Журналистка показала лицо парня на камеру и поднимала вопросы, зачем ему эти фото. "А зачем вам контент такого характера?" – спрашивает журналистка Анжелика Музыченко у киевлянина.

Журналистку уже отстранили от работы

Специальная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная назвала действия журналистки "Киева" непрофессиональными и перечислила табу для коллег:

"Вы не участвуете в издевательствах; вы не помогаете нарушать закон на камеру и не на камеру также; вы не унижаете людей; вы не имеете права ставить себя выше других людей".

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