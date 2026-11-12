Киев. / © Associated Press

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В четверг утром, 12 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Столицу потрясли взрывы. Произошли попадания.

Что известно о последствиях атаки на столицу — читайте на ТСН.ua.

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В течение утра в Киеве несколько раз объявляли «желтую» воздушную тревогу. Последняя началась в 08:16. Военные предупреждали о реактивных БПЛ курсом на столицу. Раздалось несколько сильных взрывов.

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«Прилет» в дом на Соломенке

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что на Соломенке дрон попал в девятимногоэтажку.

«В Соломенском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание от третьего до шестого этажа жилого дома. Предварительно есть частичное разрушение на уровне пятого этажа», — сообщил мэр.

По данным властей, по состоянию на 09:00 известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате атаки. Кроме того, погибла 44-летняя женщина.

Дрон влетел в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева.

Дрон влетел в девятиэтажный дом в Соломенском районе Киева.

Напомним, ночью Россия ударила баллистикой и дронами под Киевом. В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

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