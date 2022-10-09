В Киеве затравили за порно в телефоне 23-летнего парня, нарушившего комендантский час

Журналистку, которая высмеяла эротические фото на телефоне парня, уже отстранили от работы.

В Киеве ночной патруль города задержал 23-летнего парня-нарушителя комендантского часа. Молодого человека заставили отжиматься и всячески унижали. В ходе этого инцидента присутствовала журналистка коммунального телеканала "Киев" Анжелика Музыченко, которая снимала и комментировала задержание киевлянина.

Об этом в соцсети рассказал соучредитель дизайн-агентства "Подвал 42" Александр Биленко.

"Телеканал "Киев" вместе с ночным патрулем задержали парня, который нарушал комендантский час. Проверили его телефон, там нашли порнографические изображения. Зашеймили, заставили отжиматься, показали его лицо", — написал Биленко.

Александр Биленко также напомнил, что в перечне санкций по поводу нарушения комендантского часа нет таких, как выполнение физических упражнений, съемки на видео, публикации в соцсетях и сми, а также нет в перечне шейминга и моральных упреков от журналистки.

"Терробороновцы задержали еще одного ночного гуляка. Берут телефон на проверку – и шок: в смартфоне сотня фото и видео сексуального характера", – говорится в сюжете канала.

Далее журналистка спросила у парня, зачем ему контент такого характера. Отметим, что на видео показано не только лицо парня, но и содержимое телефона.

"Телеканал "Киев" — коммунальный, поэтому снимает такие сюжеты за средства киевлян. Они (журналисты канала "Киев", — ред.) не имели никакого права, в том числе морального, издеваться над человеком, а после публиковать это. Что касается патруля, то я здесь вижу превышение полномочий. Есть закон, нарушение закона одним человеком не является оправданием для нарушения закона другим", — подытожил соучредитель дизайн-агентства.

Специальная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная назвала действия журналистки "Киева" непрофессиональными и перечислила табу для коллег.

"Запомните главное, что не может делать журналист: вы не участвуете в издевательствах; вы не помогаете нарушать закон на камеру и не на камеру также; вы не унижаете людей; вы не имеете права ставить себя выше людей; люди имеют право дрочить и ебаться.Особенно — в ваше отсутствие.И вы не имеете ни одного уратого права чем-то упрекать.Пока это в рамках законодательства.Даже в комендантский час.Даже во время войны;вы не можете показывать чужие телефоны на весь мир.И делать то, что унижает честь и достоинство человека. Потому что 225-й день войны у нас за честь и достоинство", — написала она.

"Я видела все 5 минут этого отвратительного сюжета. Самое отвратительное — начало. "пока в стране продолжается война…" Я против нарушения комендантского часа. Но еще больше я против издевательств и унижения. А лицо решило, что так и можно и даже не поняла, почему нет", — отметила Нагорна.

По сюжету высказалась также блоггер и писательница Татуся Бо.

",.. Мы живем не в России, слава тебе господи, поэтому мастурбируйте на здоровье, чтобы безопасно и без нарушения прав других людей", — написала она.

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На нарушителей, находившихся на улицах столицы во время комендантского часа, составили административные протоколы. Кроме того, 119 гражданам были вручены повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

Напомним, в ГНСУ дали ответы на часто задаваемые вопросы о выезде мужчин за границу во время военного положения.

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