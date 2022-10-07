В Киеве спасатели попросили вызвать их, когда будет гореть Кремль (фото)

Спасатели написали шутку на входе в Главное управление ГСЧС в Киеве.
В Киеве спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям попросили вызвать их, когда будет гореть российский Кремль, потому что они "тоже захотят посмотреть".
Такая надпись появилась на входе в здание Главного управления ГСЧС Украины в столице. Соответствующее фото опубликовали в Сети.
"Горит Кремль? Звоните 101, мы тоже захотим посмотреть", — написано на табло над дверью.
Напомним, в центре Киева в ответ на скандальные заявления американского предпринимателя Илона Маска неизвестный сделал инсталляцию из автомобиля Tesla. Машину со снятым колесом, на котором написано "Крым", оставили среди разбитой российской военной техники.
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