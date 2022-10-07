В Киеве спасатели попросили вызвать их, когда будет гореть Кремль (фото)

Спасатели написали шутку на входе в Главное управление ГСЧС в Киеве.

В Киеве спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям попросили вызвать их, когда будет гореть российский Кремль, потому что они "тоже захотят посмотреть".

Такая надпись появилась на входе в здание Главного управления ГСЧС Украины в столице. Соответствующее фото опубликовали в Сети.

"Горит Кремль? Звоните 101, мы тоже захотим посмотреть", — написано на табло над дверью.

Напомним, в центре Киева в ответ на скандальные заявления американского предпринимателя Илона Маска неизвестный сделал инсталляцию из автомобиля Tesla. Машину со снятым колесом, на котором написано "Крым", оставили среди разбитой российской военной техники.

Кремль никак не дофантазирует, какие территории Херсонщины и Запорожья хочет захватить

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