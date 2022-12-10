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В Киеве продавец устроил стрельбу в торговом центре

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Киеве продавец устроил стрельбу в торговом центре

Фото: npu.gov.ua

Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

В Киеве произошла стрельба в одном из торговых центров в Днепропетровском районе. Продавец трижды выстрелил в пол из травматического пистолета. Он выяснял отношения с посетителем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Стрелец после инцидента пытался скрыться. Впрочем, ему помешали свидетели. Они держали мужчину до прибытия полиции.
Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.

Правоохранители выяснили личность стрелка. Им оказался киевлянин 1972 года рождения. В торговом центре полицейские забрали у задержанного пистолет с резиновыми пулями, три гильзы и 12 патронов.

Столичная полиция приступила к уголовному производству по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Мужчине сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения киевлянину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, в   Киеве   утром 8 декабря у станции метро Крещатик нашли мертвого мужчину а. Тело было перед дверью МакДональдза. По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо на улице, он упал и скончался. Признаков насильственной смерти на теле полиция не нашла.

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    Дата публикации
    Просмотры
    405
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