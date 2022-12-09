В Киеве из семьи изъяли 4-месячного мальчика: постоянно плакал и жил в антисанитарии (фото)

В полицию сообщили жители многоэтажки.
В Киеве соцработники и полицейские изъяли из неблагополучной семьи 4-месячного мальчика. Ребенок жил в беспорядке, антисанитарии и постоянно плакал.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В полицию поступило сообщение от жильцов дома на улице Сергея Берегового. Они утверждали, что малыш постоянно плачет и за ним не ухаживают.
Чтобы установить все обстоятельства, патрульная полиция вместе с соцработниками выехали на место. Они установили, что в квартире проживает женщина с 4-месячным ребенком.
"Проверив условия проживания полицейские вместе с соцработниками обнаружили заброшенный дом с непригодными условиями для проживания младенца. В квартире была грязь, вонь, антисанитария и разбросанные вещи", — сообщили в полиции.
Ребенка изъяли и доставили в больницу для проверки состояния здоровья. На мать малыша составили административный материал по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и предупредили об уголовной ответственности.
Напомним, в Польше обнаружили 24-летнюю женщину, которая в лесу жила со своей двухлетней дочерью в палатке. Ребенок был простужен и имел инфекцию верхних дыхательных путей.
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