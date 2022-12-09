В Киеве вводят новые графики стабилизационных отключений — ДТЭК

Обновленный график для жителей столицы состоит из трех категорий.

С пятницы, 9 декабря, компания ДТЭК "Киевские электросети" вводит обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Обновленный график состоит из 3 категорий:

Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике; Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

В ДТЭК отметили, что несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

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"В случае отсутствия вашего адреса в графике или несовпадения реальной ситуации с графиком – просим безотлагательно сообщать нам об этом", – обратились к киевлянам энергетики.

Самый быстрый способ коммуникации – частные сообщения на Facebook ДТЭК "Киевские электросети". Также можно подать заявку на сайте компании в разделе "Отсутствует электроэнергия?" Заявки принимаются, в частности, через колл-центр, но это может занять больше времени из-за большого количества звонков.

В ДТЭК также сообщили, что обновленные графики вскоре заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения.

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