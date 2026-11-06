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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Когда в Киеве улучшится ситуация со светом: эксперт озвучил сроки и главную угрозу

Для стабилизации электроснабжения в Киеве необходимо возобновить работу 7-10 высоковольтных подстанций, однако россияне намеренно блокируют ремонтные работы, запуская дроны-камикадзе для дежурства над энергообъектами.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве / © ТСН

Для существенного улучшения ситуации с электроснабжением в Киеве энергетикам необходимо от 2 до 3 дней при отсутствии новых обстрелов.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Что нужно для стабилизации сети

По словам эксперта, главной задачей для возвращения к более прогнозируемым графикам или уменьшения объемов отключений является возобновление работы 7–10 ключевых высоковольтных подстанций, которые получили повреждения.

«Для того чтобы ситуация в столице ощутимо улучшилась, нужна стабильная работа ремонтных бригад в течение двух-трех суток без новых прилетов», — отметил Харченко.

Враг применяет новую тактику блокировки ремонтов

Главным препятствием для скорейшего восстановления инфраструктуры остаются непрерывные атаки со стороны РФ. Российские войска не только наносят ракетные и дроновые удары, но и сознательно препятствуют аварийным работам.

Александр Харченко рассказал, что оккупанты начали запускать беспилотники, длительное время просто кружащие в воздухе непосредственно над поврежденными подстанциями. Это создает постоянную угрозу жизни энергетиков и заставляет приостанавливать восстановительные работы до ликвидации воздушной опасности.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил о том, что в Киеве не ожидается отключений электроэнергии продолжительностью сутки или полтора даже при худшем сценарии развития ситуации в энергосистеме. В то же время в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак возможны графики, при которых электроснабжение будет подавать только 4–8 часов в сутки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев оказался в самой сложной ситуации среди регионов страны не только из-за интенсивности российских обстрелов, но и из-за недостаточной подготовки местных властей к их последствиям.

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