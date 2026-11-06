ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

В Киеве изменили движение по Южному мосту: что теперь разрешено водителям

На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Южный мост в Киеве

Южный мост в Киеве / © Киевская городская прокуратура

В Киеве изменили схему проезда по Южному мосту, увеличив пропускную способность автодороги в направлении правого берега.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Движение по Южному мосту в Киеве: как меняется

Теперь автомобили, которые едут с левого на правый берег, могут двигаться двумя полосами. Впрочем, проезд открыт не для всех — пускают только общественный транспорт и машины весом до 10 тонн.

«В направлении с правого на левый берег движение по-прежнему осуществляется одной полосой. Весовые ограничения остаются в силе», — отметили в КГГА.

В КГГА призывают водителей учитывать новые правила при планировании поездок по городу.

Южный мост в Киеве — последние новости

Напомним, ночью на 27 октября армия РФ ударила несколькими ракетами по Южному мосту. Это уже четвертое попадание о переправе. Предыдущие атаки были 1, 2 и 22 октября.

Ранее мы писали, что проезд по Южному мосту откроют постепенно — сначала только в одном направлении и только одной полосой.

После повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie