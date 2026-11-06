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В Киеве изменили движение по Южному мосту: что теперь разрешено водителям
На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения.
В Киеве изменили схему проезда по Южному мосту, увеличив пропускную способность автодороги в направлении правого берега.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Движение по Южному мосту в Киеве: как меняется
Теперь автомобили, которые едут с левого на правый берег, могут двигаться двумя полосами. Впрочем, проезд открыт не для всех — пускают только общественный транспорт и машины весом до 10 тонн.
«В направлении с правого на левый берег движение по-прежнему осуществляется одной полосой. Весовые ограничения остаются в силе», — отметили в КГГА.
В КГГА призывают водителей учитывать новые правила при планировании поездок по городу.
Южный мост в Киеве — последние новости
Напомним, ночью на 27 октября армия РФ ударила несколькими ракетами по Южному мосту. Это уже четвертое попадание о переправе. Предыдущие атаки были 1, 2 и 22 октября.
Ранее мы писали, что проезд по Южному мосту откроют постепенно — сначала только в одном направлении и только одной полосой.
После повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.