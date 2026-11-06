Киев под угрозой коммунальной катастрофы? : останутся ли жители без света, воды и отопления

Отопление, водоснабжение и электроснабжение в Киеве — текущая ситуация и прогнозы / © Фото из открытых источников

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В Киеве сохраняется сложная ситуация с электроэнергией, водоснабжением и отоплением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Пока в столице продолжается подключение жилых домов к отоплению, чиновники предупреждают о рисках для коммунальных систем, а жители сталкиваются с длительными отключениями света и воды.

ТСН.ua собрал основную информацию о ситуации с электричеством, водой и отоплением в Киеве: когда в домах должно появиться тепло, как столица готовится к возможным отключениям электроэнергии и какие угрозы для коммунальной инфраструктуры называют эксперты.

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Ситуация с теплоснабжением в Киеве

В Киеве продолжается подключение жилых домов к системе отопления, однако ситуация с теплоснабжением остается сложной. Особую обеспокоенность вызывает левый берег столицы, где без стабильного отопления могут оказаться до двух миллионов человек.

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Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в эфире телемарафона предупредил о риске коммунальной катастрофы на левом берегу Киева. По его словам, ситуацию осложняют отсутствие альтернативных источников теплоснабжения и необходимого финансирования.

Чиновник отметил, что речь идет о территориях, обслуживаемых ТЭЦ-4, ТЭЦ-6 и частично ТЭЦ-5. В то же время на правом берегу есть мини-ТЭЦ, которые потенциально могут обеспечивать теплоснабжение.

«Левая часть, примерно 1,5–2 миллиона человек, явно подвергается риску катастрофы и коммунального апокалипсиса», — заявил Бахматов.

Между тем исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в столице планируют обеспечить резервное теплоснабжение жилых домов Троещины.

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Кроме того, по словам Пантелеева, запуск отопления уже идет во всех районах столицы. На полное развертывание системы потребуется примерно 10 дней с начала отопительного сезона, который стартовал 2 ноября.

Таким образом, к 12 ноября в большинстве жилых домов Киева должно появиться отопление. Исключением могут стать те адреса, где возникнут аварийные ситуации.

В то же время в некоторых домах жильцы могут самостоятельно определять дату начала отопительного сезона. В частности, это касается зданий, в которых проводится термомодернизация или жильцы хотят сэкономить на отоплении.

Почему в Киеве пропадает вода даже без попаданий

Ситуация с водоснабжением в Киеве остаётся сложной из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Вода в домах может пропадать даже тогда, когда непосредственно в столице не было попаданий. Причина — повреждение Киевского энергетического узла, расположенного за пределами города.

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Как пояснили в КГГА, последние российские удары по энергетическим объектам Киевской области привели к перебоям с электроснабжением в столице. Поскольку системы водоснабжения и электроснабжения тесно связаны, отключения электроэнергии влияют и на работу «Киевводоканала».

В городской администрации отмечают, что ситуацию осложняют повторные атаки. После частичного восстановления электроснабжения коммунальщикам удается возобновить подачу воды в дома, однако новые удары могут вновь нарушить работу системы.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, централизованная система водоснабжения Киева требует значительных объемов электроэнергии. Именно поэтому обеспечить её полноценную работу исключительно с помощью генераторов невозможно.

В настоящее время «Киевводоканал» располагает 104 генераторами, которые используются для резервного питания локальных насосных станций и отдельных объектов. Кроме того, в столице уже построены электростанции общей мощностью 16 МВт, предназначенные для обеспечения работы систем водоснабжения и водоотведения.

Пантелеев отметил, что благодаря резервным источникам питания после масштабных перебоев водоснабжение удается восстановить в течение 12–24 часов.

В то же время возможности резервного оборудования различаются в зависимости от особенностей водоснабжения районов. В частности, на Оболони, где проживает более 300 тысяч человек, систему можно поддерживать с помощью генераторов мощностью до 1 МВт. Поэтому после перехода на резервное питание водоснабжение в районе удается сохранить.

В других районах города ситуация сложнее. По данным КГГА, протяженность столичных водопроводных сетей составляет около четырёх тысяч километров. После отключения электроэнергии необходимо не только запустить резервное оборудование, но и восстановить давление и наполнить систему водой.

Сам переход на дизельные генераторы большой мощности занимает не менее получаса. Перед повторным запуском каждую станцию также проверяют на наличие возможных повреждений. При наличии электроснабжения восстановление давления и заполнение сетей может занять ещё два-три часа.

Что будет с водоснабжением в Киеве во время зимних отключений электроэнергии

В столице рассматривают различные сценарии обеспечения жителей водой на случай длительных отключений электроэнергии.

Как сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец после заслушивания руководства «Киевводоканала», восстановление водоснабжения после экстренного отключения электроэнергии может занять до суток.

По его словам, запуск системы предполагает ряд технических процедур, которые невозможно выполнить заранее. Они начинаются только после аварийного отключения электроснабжения, поэтому даже при наличии резервного оборудования восстановление водоснабжения требует времени.

Особое внимание в Киевском городском совете уделили работе бюветных комплексов. Согласно информации, полученной депутатом от руководства «Водоканала», все столичные бюветы оснащены генераторами.

Их должны подключать в течение двух часов после отключения воды в близлежащих жилых домах. Ответственность за подключение возложена на управляющие компании.

В то же время Емец уточнил важную деталь: генераторы на питьевых фонтанчиках будут запускаться не из-за отсутствия электроэнергии, а именно тогда, когда прекратится водоснабжение в соседних домах.

Если же централизованную подачу воды не удастся восстановить, «Киевводоканал» планирует доставлять воду специальными автомобилями.

Количество водовозов и пунктов выдачи воды будут определяться с учетом расположения бюветов и других точек водоснабжения. По словам депутата, такой сценарий также прорабатывается на случай чрезвычайной ситуации.

Что касается возможного введения графиков подачи воды зимой, то пока соответствующее решение не озвучивалось. Емец отметил, что этот вопрос с руководителем «Киевводоканала» не обсуждался.

По мнению депутата, при наличии резервного энергоснабжения столице вряд ли понадобятся графики водоснабжения. В то же время он подчеркнул, что ситуация будет напрямую зависеть от электроэнергии, поскольку, по его словам, централизованное электроснабжение Киева в настоящее время поступает извне.

Может ли в Киеве произойти остановка работы канализации из-за обстрелов

В КГГА также объяснили, как возможные длительные перебои с водоснабжением повлияют на работу столичной канализации.

По словам Петра Пантелеева, системы водоснабжения и водоотведения взаимосвязаны. Если в городе прекратится подача воды, объем сточных вод также резко сократится.

«Если у нас прекращается водоснабжение, соответственно, количество стоков уменьшается до критического уровня. То есть нагрузки на канализацию фактически нет», — пояснил чиновник.

Пантелеев добавил, что на первом этапе создания резервных энергетических мощностей в Киеве приоритетом были именно критически важные объекты системы водоотведения.

Как удары по мостам Киева могут поставить под угрозу водоснабжение и отопление

Эксперт по энергоэффективности Станислав Игнатьев отметил, что дополнительную угрозу для коммунальной инфраструктуры столицы представляют российские удары по мостам через Днепр. Их повреждение может повлиять не только на транспортное сообщение между берегами, но и на снабжение водой, теплом и электроэнергией.

По его словам, под мостами проходят магистральные водопроводы, по которым вода транспортируется между берегами Днепра. Кроме того, с мостовой инфраструктурой связаны тепловые сети и линии электропередач.

В частности, речь идет о теплоснабжении с ТЭЦ-5 на левый берег и с ТЭЦ-6, расположенной в Троещине, на правый. Поэтому, как объясняет специалист, повреждение мостов может сказаться на работе сразу нескольких систем жизнеобеспечения города.

Игнатьев также обратил внимание на необходимость автономного энергоснабжения насосных станций «Киевводоканала». По его словам, городские власти совместно с предприятием должны были разработать программу энергомодернизации, предусматривающую установку мощных когенерационных установок.

Такое оборудование могло бы обеспечивать насосные станции электроэнергией во время масштабных отключений электроэнергии и поддерживать водоснабжение. Эксперт утверждает, что соответствующие рекомендации специалисты давали еще в начале лета, однако их не реализовали.

По оценке Игнатьева, в случае критических повреждений инфраструктуры Киев может столкнуться с серьезными перебоями в горячем водоснабжении. В то же время холодную воду, по его прогнозу, могут подавать с задержками, связанными с отключениями электроэнергии.

В то же время эксперт считает, что на левом берегу ситуация с водоснабжением может быть несколько проще, поскольку там расположены объекты водозабора и водоподготовки.

По его словам, в таком случае воду в первую очередь будут подавать в левобережные районы, начиная с Троещины, а затем — в Осокорки и Дарницкий район.

Зеленский объяснил, почему в Киеве сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев оказался в самой сложной ситуации среди регионов страны не только из-за интенсивности российских обстрелов, но и из-за недостаточной подготовки местных властей к их последствиям.

Как сообщил глава государства корреспондентке ТСН Елене Черняковой, российские войска целенаправленно наносят удары по электросетям, чтобы нарушить связь между объектами генерации и потребителями. Из-за повреждений столица физически не может получать необходимые объемы электроэнергии.

По словам Зеленского, ситуацию с восстановлением электроснабжения обсуждают на ежедневных совещаниях. Премьер-министру и министру энергетики также поручили привлечь к работе руководство Киева и водоканала.

Президент раскритиковал темпы работы ответственных служб и подчеркнул, что одних заявлений о готовности работать круглосуточно недостаточно.

«Всё должно работать не так. Они должны работать больше и быстрее. Если нужно сменить руководство водоканала — пусть меняют. Одних слов о том, что мы готовы и будем работать круглосуточно, недостаточно», — заявил Зеленский.

Глава государства также упомянул случай, когда киевляне перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии.

«Полицейские отреагировали оперативно, они очень быстро связались с этими группами, с электриками. Всех привели на объект, всё заработало. А что народ? Народ разошёлся, и слава Богу, потому что перекрывать (дорогу — ред.) — это точно не выход. Но, с другой стороны, почему люди разошлись? Потому что они увидели, что все на месте и работают», — добавил президент.

Зеленский поблагодарил ремонтные бригады за работу по восстановлению поврежденной инфраструктуры, однако призвал чиновников и службы не расслабляться в условиях войны.

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