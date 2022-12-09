Пропагандировал нарративы Кремля: ректору Почаевской духовной семинарии сообщили о подозрении

В СБУ заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископу, осуществлявшему антиукраинскую деятельность.

О результатах работы сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП), который осуществлял антиукраинскую деятельность. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал также. своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти. Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля по внутренней ситуации в Украине.

В настоящее время архиепископу поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Напомним, в конце ноября СБУ провела ряд обысков в храмах, монастырях и лаврах УПЦ МП, в том числе в Киево-Печерской. Серия обысков началась после скандала из-за молебена в Киево-Печерской лавре, во время которого прихожане пели песню "Колокол плывет, плывет над Россией, пробуждается матушка-Русь". Священнику за это сообщили о подозрении.

Впоследствии СБУ провела обыски в монастырях в Закарпатье, в Мукачевской епархии, в Ивано-Франковской епархии, в Почаевской духовной семинарии и в Тернопольской епархии. В ходе обысков нашли многочисленные доказательства пророссийской пропаганды и возможного сотрудничества представителей УПЦ МП с Россией.

УПЦ МП продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев.

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