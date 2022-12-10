У Києві продавець влаштував стрілянину у торговому центрі

Порушнику загрожує до семи років в’язниці.

У Києві сталася стрілянина в одному з торгівельних центрів у Дніпропетровському районі. Продавець тричі вистрілив у підлогу з травматичного пістолета. Він з’ясовував стосунки з відвідувачем.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Стрілець після інциденту намагався втекти. Втім, йому завадили свідки. Вони тримали чоловіка до прибуття поліції.

Зазначається, що внаслідок сутички ніхто не постраждав.

Правоохоронці з'ясували особу стрільця. Ним виявився киянин 1972 року народження. У торговому центрі поліцейські забрали у затриманого пістолет з гумовими кулями, три гільзи і 12 набоїв.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу киянину. Йому загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві зранку 8 грудня поблизу станції метро Хрещатик знайшли мертвого чоловіка. Тіло було перед дверима МакДональдза. За попередньою інформацією, чоловіку раптово стало погано на вулиці, він впав і помер. Ознак насильницької смерті на тілі поліція не знайшла.

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