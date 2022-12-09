Бенкси стал почетным гражданином Ирпеня (фото)

Всемирно известный британский уличный художник Бенкси, который предпочитает оставаться анонимным, стал почетным гражданином города Ирпеня в Киевской области.

Такое решение было принято 8 декабря на сессии Ирпенского городского совета.

"Художник Бенкси оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, таким образом привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения", — говорится в документе, который подписал городской голова Александр Маркушин.

Фото: Ирпенский городской совет

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Напомним, Бенкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Таким образом, он привлек внимание мира к войне, которую развязала Россия.

Однако 2 декабря в Гостомеле в Киевской области вандалы украли граффити Бэнкси — женщину с бигуди в противогазе и с огнетушителем. Они вырезали его вместе с куском стены. Злоумышленников задержали.

В полиции сообщили, что граффити не повреждено. Оно находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия.

Работы Бэнкси в Украине снова в мировых СМИ, но теперь с отрицательным "привкусом"

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