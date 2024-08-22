В Киеве объявлен первый уровень опасности: когда в столице будет непогода

Объявлен I уровень опасности.
Жителей Киева и Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях до конца суток 22 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В ближайшие 2 часа с содержанием до конца дня 22 августа гроза, местами шквал 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что речь идет о I уровне опасности, желтый.
Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, где сегодня, 22 августа, спадет жара. По данным синоптиков, в южных, западных, днем и Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Читайте также:
- Сколько продлится жара в Украине: синоптикиня дала прогноз
- Курс валют на 22 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
- Атака на Тернополь: до сих пор есть опасность из-за выброса вредных веществ в воздух