Последствия атаки на Киевскую область: 9 часов тревоги, есть повреждения

Во время российской атаки на Киевскую область ночью и утром 21 августа силы ПВО сбили вражеские цели в регионе. В результате падения обломков беспилотников есть повреждения.

Об этом сообщила Киевская ОВА со ссылкой на информацию от ее руководителя Руслана Кравченко.

Во время дроновой атаки по Киевской области воздушная тревога в регионе длилась целые ночь и утро более девяти часов.

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"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", – говорится в заявлении.

Утром в результате падения обломков сбитых целей в Киевской области было зафиксировано повреждение одного частного дома, а также обрывы линий электросетей. В одном из районов загорелся травяной настил. Возгорание ликвидировано.

В ОВА отметили, что большинство обломков вражеских целей фиксировалось вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий воздушной атаки.

Напомним, российские войска 21 августа атаковали Украину разными типами ракет и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 50 дронов и одну авиаракету.

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