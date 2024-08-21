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Угроза дронов и баллистических ракет: власти сообщили о тревожной ночи и утре в Киеве

Угроза дронов и баллистических ракет: власти сообщили о тревожной ночи и утре в Киеве

Киев. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

В ночь и утром 21 августа в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, из-за угрозы российских "Шахедов". Силы ПВО успешно поработали и уничтожили БПЛА.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что с вечера 20 августа с 23:00 и всю ночь и утро столица находились под угрозой ударных БпЛА.

"По предварительной информации, в сторону столицы направлялось к десятку вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", — сообщили в КМВА.

Последняя тревога, объявленная утром, была связана с угрозой баллистического вооружения. Впрочем, пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было.

По словам Попко, в городе обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщалось, около 10:00 21 августа  в Украине объявлена воздушная тревога из — за угрозы БпЛА и баллистики .

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