Ветеран заявил, что полицейская назвала его "к*нченым инвалидом": омбудсмен отреагировал

Омбудсмен обратился с запросом к главе Нацполиции по поводу расследования этого случая.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал, где якобы полицейская назвала ветерана войны "к*нченым инвалидом" из-за замечания насчет парковки.

Об этом омбудсмен написал в Telegram.

"По словам мужчины, он сделал замечание водителю автомобиля, который припарковался на месте для лиц с инвалидностью, но не имел соответствующей наклейки на лобовом стекле. При этом пассажирка автомобиля, одетая в полицейскую форму, спровоцировала конфликт с ветераном, оскорбив его", – напомнил Лубинец.

Омбудсмен обратился с запросом к главе Нацполиции "относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства относительно недопущения подобного в будущем".

Также он подал предложение о проведении дополнительного обучения и инструктажа для личного состава Нацполиции.

Уполномоченный ВР предупредил, что подобные инциденты могут негативно влиять на репутацию Нацполиции и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам. Он пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Что известно о скандале

Напомним, что на прошлой неделе ветеран Сил специальных операций ВСУ Павел Якимчук рассказал о конфликте с женщиной в форме Нацполиции.

Мужчина рассказал, что выехал с парковочного места для людей с инвалидностью, и там сразу же припарковался другой автомобиль. Но на лобовом стекле не было нужной наклейки.

Военный говорит, что спросил у водителя авто, нужна ли наклейка "лицо с инвалидностью", поскольку он припарковался на таком месте.

После этого из автомобиля вышла женщина в полицейской форме и ответила: "А что, в "Эпицентр" только инвалиды приезжают?"

"Эта дама назвала меня "к*нченым инвалидом" только за то, что я спросил ее мужа, нужна ли ему наклейка… Зная, что я ранен и имею группу инвалидности, сказала: "Ох*ели. Думают, если приехали с передка, то им все можно", – рассказал ветеран.

Якимчук утверждает, что пасажиркой, которая начала конфликт, была сотрудница Национальной полиции Орещенко Елена Петровна.

В комментарии для "УП. Життя" главный специалист отдела коммуникации полиции Киевщины Яна Ермоленко отметила, что полицейская, фигурирующая в инциденте, работает в полиции Вышгорода. Из-за скандала в Нацполиции инициировали служебное расследование.

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