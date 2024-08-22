Дроны атаковали Киевскую область: что известно

Информации о разрушении нет.

В ночь на четверг, 22 августа, российские беспилотники пытались атаковать Киевскую область беспилотниками. Успешно работали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В регионе работали силы ПВО! Есть сбитые цели. Благодарны нашим защитникам за эффективную работу", — подчеркнул чиновник.

По его словам, попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не произошло. Между тем специалисты фиксируют обломки сбитых целей вне населенных пунктов. Кроме того, обошлось без пострадавших.

Напомним, ПС сообщили ночью, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА. В частности, дроны фиксировали на севере.

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