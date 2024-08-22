У Києві оголошено перший рівень небезпеки: коли в столиці буде негода

Мешканців Києва та Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби 22 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

У найближчі 2 години з утриманням до кінця дня 22 серпня гроза, місцями шквал 15-20 м/с", - йдеться у повіомленні.

Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, де сьогодні, 22 серпня, спаде спека. За даними синоптиків, у південних, західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

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