В Киеве объявлен первый уровень опасности: какая причина

Жителей Киева и Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях до конца суток – воскресенье, 18 августа.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 18 августа гроза", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что речь идет о I уровне опасности, желтый.

Как сообщалось, синоптики опубликовали прогноз погоды в Украине на 19 августа. В южных и центральных областях прогнозируется жара 35-37℃.

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