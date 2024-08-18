В Киеве объявлен первый уровень опасности: какая причина

В столице ухудшится погода.
Жителей Киева и Киевской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях до конца суток – воскресенье, 18 августа.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 18 августа гроза", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что речь идет о I уровне опасности, желтый.
Как сообщалось, синоптики опубликовали прогноз погоды в Украине на 19 августа. В южных и центральных областях прогнозируется жара 35-37℃.
Читайте также:
- Международные и государственные праздники в августе 2024: будет ли дополнительный выходной на День Независимости
- Что делать с ненужными церковными календарями и иконками: ответ священника
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам зодиака повезет с 19 по 25 августа