Умер бывший депутат Павел Бригинец

Из-за болезни на 53-м году жизни скончался депутат Киевского городского совета VII созыва Павел Бригинец.

Об этом сообщил его брат, бывший народный депутат Александр Бригинец.

"Это мой младший брат Павел. После терробороны, где он был руководителем подразделения, его на фронт не забрали... Он прошел курсы БПЛА, но не забрали... Из-за здоровья сегодня он умер... Помолитесь за Павла! " – написал Бригинец под фото в Facebook.

"От имени депутатского корпуса Киевского городского совета выражаем искренние соболезнования родным и близким общественного деятеля, депутата Киевского городского совета VII созыва, секретаря постоянной комиссии по культуре и туризму Павла Бригинца, умершего на 53 году жизни из-за болезни. Павел Бригинец в статусе депутата и общественного деятеля работал во благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины", – говорится в сообщении Киевского городского совета.

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