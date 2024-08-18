Помер колишній депутат Павло Бригинець

Через хворобу на 53-му році життя помер депутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець.

Про це повідомив його брат, колишній народний депутат Олександр Бригинець.

"Це мій молодший брат Павло. Після тероборони, де він був керівником підрозділу, його на фронт не забрали... Він пройшов курси БПЛА, але однак не забрали... Через здоров'я сьогодні він помер... Помоліться за Павла!" - написав Бригинець під фото у Facebook.

"Від імені депутатського корпусу Київської міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким громадського діяча, депутата Київської міської ради VII скликання, секретаря постійної комісії з питань культури та туризму Павла Бригинця, який помер на 53 році життя через хворобу. Павло Бригинець у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Вічна пам’ять!" - йдеться у повідомленні Київської міської ради.

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