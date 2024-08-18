На Київщині поїзд розчавив 19-річну дівчину

Поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.
У Київській області 19-річна дівчина потрапила під поїзд. Від отриманих травм вона померла на місці.
Про подію повідомили у поліції Київської області.
"Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив 19-річну дівчину. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Що стало причиною трагедії на залізниці — нещасний випадок чи самогубство, не повідомляється.
Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.
Читайте також: