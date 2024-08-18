Росіяни атакували Київську область ракетами: що відомо про наслідки

Зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область ракетами під час двох тривог. Успішно спрацювали сили ППО. Втім, є падіння уламків збитих цілей.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Зі слів очільника ОВА, є інформація про руйнацію двох та пошкодження 16 будинків. У будівлях вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Крім того, уламками пошкоджено чотири автомобілі, паркани та лінії електропередавання. Також в одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.