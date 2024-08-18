Росія вдруге за ранок атакувала Київ ракетами: що відомо

За дві години після спроби завдати балістичного удару по Києву вранці, 18 серпня, росіяни вдруге атакували столицю. Приблизно о 07:00 ворог вдарив уже крилатими ракетами.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

З його слів, попередньо, це були ракети на кшталт "Іскандер-К". Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, вони намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені.

"Станом на цю хвилину в Києві без руйнувань та потерпілих. Дякуємо воїнам протиповітряної оборони за надійний захист! Але не забуваємо, що наш власний захист залежить в багато чому від нас самих. А саме від дотримання правил поведінки при загрозах - завжди перебувати в укриттях!" - наголосив Попко.

Нагадаємо, сьогодні вранці, приблизно о 05:00 ворог застосував балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.

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