В Киевской области поезд раздавил 19-летнюю девушку

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.
В Киевской области 19-летняя девушка попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил 19-летнюю девушку. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось", — говорится в сообщении.
Что стало причиной трагедии на железной дороге – несчастный случай или самоубийство, не сообщается.
Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.
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