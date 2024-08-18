В Киевской области поезд раздавил 19-летнюю девушку

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

В Киевской области 19-летняя девушка попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил 19-летнюю девушку. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось", — говорится в сообщении.

Что стало причиной трагедии на железной дороге – несчастный случай или самоубийство, не сообщается.

Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.

Трагедия в Киеве: на станции метро женщина упала под поезд

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