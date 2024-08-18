Взрывы в Киеве и угроза для ЗАЭС: главные новости ночи 18 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Противника отбросили возле Отруби — Deep State Читать далее –>
- Мониторинговые каналы: в Полтавской области сбили вражеский беспилотник Читать далее –>
- Ситуация на ЗАЭС ухудшается — МАГАТЭЧитать дальше –>
- В Киеве прогремели взрывы Читать далее –>
- Удары баллистики и полеты беспилотников: где ночью раздались взрывы в Украине Читать далее –>
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