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Взрывы в Киеве и угроза для ЗАЭС: главные новости ночи 18 августа 2024 года

Взрывы в Киеве и угроза для ЗАЭС: главные новости ночи 18 августа 2024 года

Так выглядит пожар на территории Запорожской АЭС / Фото: Евгений Евтушенко

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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