Россияне атаковали Киевскую область ракетами: что известно о последствиях

Утром 18 августа российские войска атаковали Киевскую область ракетами во время двух тревог. Успешно сработали силы ПВО. Впрочем, есть падение обломков сбитых целей.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, есть информация о разрушении двух и повреждении 16 домов. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Кроме того, обломками повреждены четыре автомобиля, заборы и линии электропередачи. Также в одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила.

Напомним, дважды за утро в Киеве раздавались взрывы. На рассвете армия РФ ударила баллистика, а около 07:00 — крылатыми ракетами.

При ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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