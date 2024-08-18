Россия второй раз за утро атаковала Киев ракетами: что известно

Через два часа после попытки нанести баллистический удар по Киеву утром, 18 августа, россияне снова атаковали столицу. Приблизительно в 07:00 враг ударил уже крылатыми ракетами.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

По его словам, предварительно, это были ракеты типа "Искандер-К". После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, они пытались поразить цели с южного направления. Силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены.

"По состоянию на эту минуту в Киеве без разрушений и пострадавших. Спасибо воинам противовоздушной обороны за надежную защиту! Но не забываем, что наша собственная защита зависит во многом от нас самих. А именно от соблюдения правил поведения при угрозах — всегда находиться в укрытиях!" " – подчеркнул Попко.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:00 враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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