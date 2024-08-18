В Киеве и Киевской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом напоминают представители властей.

В области, на подступах к Киеву работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – напомнил Сергей Попко, начальник КМВА.

Мониторинговые каналы заявили, что всего было 4 пуска Искандер-М/KN23.

Напомним, что ранее в пригороде Киева раздались взрывы.

В то же время по Украине кружат вражеские беспилотники.

Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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