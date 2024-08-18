В Киеве раздались взрывы: находитесь в укрытиях

В Киеве, в частности, пригороде, раздались взрывы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели на столицу Украины. Также была объявлена воздушная тревога в Киеве и в Киевской области.

По предварительной информации, работает ПВО. А взрыв вызвал вероятно Искандер-М/KN-23 из Воронежской/Курской области. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Угроза баллистики продолжается до отбоя.

Речь идет о повторной цели на Киев, однако позже она исчезла.

А еще одна летела на Бровары.

В то же время по Украине кружат вражеские беспилотники.

Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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