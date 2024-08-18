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При ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23"

При ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23"

Практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БПЛА врага / Фото: ТСН.ua

По предварительным данным, баллистические ракеты были поражены на подлете в столицу.

Сегодня утром, примерно в 05:00 враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.

Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим. По проверяемой информации, россияне снова, третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа «KN-23». И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев.

По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете в столицу (точную модификацию вооружения и количество обнародованных в отчетах Воздушные Силы).

Кроме того, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных БПЛА врага. Но наши воины ПВО раньше времени сделать так, чтобы киевляне не слышали даже звуков боевой работы. Все д р они противника были уничтожены далеко за пределами города.

По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксированы разрушения, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда направляйтесь к укрытиям! Берегите себя!", — говорится в сообщении.

Напомним, чтона подступах к Киеву работало ПВО.

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