Під час удару по Києві росіяни застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23"

За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Сьогодні вранці, приблизно о 05:00 ворог застосував балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах.

Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу «KN-23». І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ.

За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.(Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили).

Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробити так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дрони противника були знищенні далеко за межами міста.

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Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди прямуйте до укриттів! Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на підступах до Києва працювало ППО.

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