У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

У столиці погіршиться погода.
Мешканців Києва та Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби - неділі, 18 серпня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 18 серпня гроза", - йдеться у повідомленні.
Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.
Як повідомлялося, синоптики опублікували прогноз погоди в Україні на 19 серпня. Зазначається, що в південних і центральних областях прогнозується спека 35-37℃.
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