У Києві оголошено перший рівень небезпеки: яка причина

Мешканців Києва та Київської області попереджають про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби - неділі, 18 серпня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 18 серпня гроза", - йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, синоптики опублікували прогноз погоди в Україні на 19 серпня. Зазначається, що в південних і центральних областях прогнозується спека 35-37℃.

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