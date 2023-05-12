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В Киеве изменится график работы метро

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В Киеве изменится график работы метро

Изменения графика работы метро / Фото: Украинская правда

Между поездами метрополитена сократят интервалы.

С 15 мая в столице вводится новый график работы метрополитена. На каждой линии будут уменьшены интервалы между поездами.

Об этом сообщают в Киевском метрополитене.

Время ожидания в часы пик в будни составит 3-4 минуты, в межпиковый период – 6-8 минут. Также увеличат четность поездов в выходные: днем интервал между поездами составит 6-7 минут.

На 9 станциях заработают вторые выходы в следующем режиме:

Красная линия:

  • "Святошин", вестибюль №1 – с 05:35 до 22:27;
  • "Нивки", вестибюль №2 – с 05:37 до 22:29;
  • "Левобережная", вестибюль №1 – с 05:35 до 22:29;
  • "Черниговская", вестибюль №2 – с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

  • "Героев Днепра", вестибюль №2 – с 05:25 до 22:22;
  • "Контрактовая площадь", вестибюль №2 – с 05:37 до 22:36;
  • "Васильковская", вестибюль №1 – с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

  • "Позняки", вестибюль №2 – с 05:33 до 22:27;
  • "Харьковская", вестибюль №1 – с 05:30 до 22:24.

На станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). На два выхода работают следующие станции: "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайная" и "Выдубичи".

Напомним, в Киеве станцию метро "Проспект правды" пока не смогут переименовать в "Варшавскую". Дело в том, что ее еще не достроили, а из-за переименования придется вносить изменения в проектную документацию.

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Дата публикации
Просмотры
628
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