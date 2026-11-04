Киевлянам сообщили важные новости о возобновлении водоснабжения в столице

Бювет / © КГГА

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Специалисты всю ночь работали над восстановлением водоснабжения Киева: подача воды в столице частично восстановлена. В районах, где еще нет водоснабжения, бюветы будут подключаться к генераторам.

Об этом сообщает КГГА.

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«Работы продолжались непрерывно всю ночь. Сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы возобновить водоснабжение во всех районах города… С 8:00 в районах, где еще нет водоснабжения, бюветы будут подключать к генераторам», — говорится в сообщении.

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Найти ближайший бювет с возможностью подключения к генератору можно на интерактивной карте КП «Киевводфонд».

О дальнейшем восстановлении водоснабжения КГГА будет сообщать дополнительно.

Напомним, из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской области уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.

Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.

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