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- Киев
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Киевлянам сообщили важные новости о возобновлении водоснабжения в столице
В районах, где еще нет водоснабжения, бюветы будут подключаться к генераторам.
Специалисты всю ночь работали над восстановлением водоснабжения Киева: подача воды в столице частично восстановлена. В районах, где еще нет водоснабжения, бюветы будут подключаться к генераторам.
Об этом сообщает КГГА.
«Работы продолжались непрерывно всю ночь. Сейчас специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы возобновить водоснабжение во всех районах города… С 8:00 в районах, где еще нет водоснабжения, бюветы будут подключать к генераторам», — говорится в сообщении.
Найти ближайший бювет с возможностью подключения к генератору можно на интерактивной карте КП «Киевводфонд».
О дальнейшем восстановлении водоснабжения КГГА будет сообщать дополнительно.
Напомним, из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской области уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.
Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.