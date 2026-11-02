Сбой в работе метро в Киеве: на каких станциях приостановлено движение

Метро / © Фото из открытых источников

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В Киеве временно меняли режим работы метрополитена и наземного электротранспорта. Причиной ограничений стали значительные колебания напряжения в поступающей энергосистеме от внешних центров питания.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Telegram.

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Как работает метрополитен

Обновлено: По состоянию на 10:00 движение поездов на «красной» и «зеленой» линиях метро возобновлено в обычном режиме.

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«Зеленая» линия (Сырецко-Печерская): движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» временно приостановлено.

«Красная» линия (Святошинско-Броварская): поезда курсируют только на участке между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». На всем наземном участке линии движение приостановлено.

Синяя линия (Оболонско-Теремковская): работает в обычном штатном режиме.

Изменения в работе наземного транспорта

Кроме подземки из-за энергетических сбоев приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая, а также на проспекте Отрадном.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании своих поездок по городу. О возобновлении движения в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Ранее народный депутат, член профильного комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что из-за высокой интенсивности российских атак и непрекращающихся воздушных тревог Киев вынужден уже несколько дней надолго оставаться без света. По его словам, энергетики просто лишены возможности безопасно проводить восстановительные работы на разрушенных подстанциях.

Напомним, Киевскую область накрыли перебои со светом и водой.

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