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В Минобороны рассказали об успехах ПВО в небе над Киевом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Минобороны рассказали об успехах ПВО в небе над Киевом

Фото: Associated Press

За год полномасштабного вторжения в столице прозвучало 740 воздушных тревог.

Уже больше месяца украинским военные успешно сбивают все российские ракеты и дроны, которые оккупанты нацеливают на Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Уже более двух месяцев "Стражи киевского неба" работают безупречно — ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что с 24 февраля 2022-го в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. Сигнал опасности длился 851 час. 38 мин.

Уже более двух месяцев
Уже более двух месяцев "Стражи киевского неба" работают безупречно. Фото: DefenceU.

Напомним, в небе над Киевом в ночь на 4 мая Воздушные силы впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал " из ЗРК Patriot. Сначала ВСУ эту информацию, чтобы запутать врага. Такое решение было принято высшим военным руководством Украины.

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