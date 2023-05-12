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В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
1 мин
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В пригороде Киева будут раздаваться взрывы: что известно

В пригороде столицы 12 мая будут раздаваться звуки взрывов / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.

В пригороде Киева и в Киевской области в пятницу, 12 мая, будут раздаваться взрывы.

Жителей региона предупредили о работе саперов.

Об этом сообщают КМВА и Киевская ОВА.

В Бучанском и Вышгородском районах 12 мая работают саперы. Специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы... Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мужчина у себя в огороде нашел минометные снаряды. Всего специалисты обнаружили 15 таких мин.

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235
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